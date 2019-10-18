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РИА Новости

Туркменское информагентство и RT подпишут меморандум о сотрудничестве

01:25 18.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Логотип телеканала RT . Архивное фото
АШХАБАД, 18 окт - РИА Новости. Государственное информационное агентство Туркменистана и российский телеканал RT подпишут меморандум о сотрудничестве и взаимопомощи в области обмена информационными сообщениями, сообщило в четверг местное телевидение и подтвердила глава службы международного сотрудничества Карина Меликян.
С туркменской стороны документ должен подписать председатель государственного информагентства Туркменистана Бекдурды Амансарыева. Такое распоряжение отдал президент республики Гурбангулы Бердымухамедов.
"Рассчитываем, что в ближайшее время меморандум будет подписан и, главное, даст старт всем тем направлениям сотрудничества, которые он предусматривает", - сказала Меликян.
Офис телеканала RT. Архивное фото
13 февраля 2018, 22:33РИА Новости
RT и гостелерадио Палестины подписали меморандум о сотрудничестве
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