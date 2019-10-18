Туркменское информагентство и RT подпишут меморандум о сотрудничестве

АШХАБАД, 18 окт - РИА Новости. Государственное информационное агентство Туркменистана и российский телеканал RT подпишут меморандум о сотрудничестве и взаимопомощи в области обмена информационными сообщениями, сообщило в четверг местное телевидение и подтвердила глава службы международного сотрудничества Карина Меликян.

"Рассчитываем, что в ближайшее время меморандум будет подписан и, главное, даст старт всем тем направлениям сотрудничества, которые он предусматривает", - сказала Меликян.