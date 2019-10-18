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РИА Новости

Вуз "Лукойла" в ХМАО войдет в научную платформу в области нефтедобычи

01:04 18.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Вуз "Лукойла" для подготовки специалистов нефтяного профиля, который появится в Когалыме (ХМАО-Югра), войдет в научно-образовательную платформу в области нефтедобычи, куда будут привлекаться преподаватели из ведущих мировых вузов, рассказала РИА Новости губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.
Ранее президент "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что университет для подготовки специалистов нефтяного профиля может появиться в Когалыме.
"Эти мероприятия (для создания вуза) будут проводится в составе проекта по созданию научно-образовательных центров… Будет создана образовательная и научная платформа в области нефтедобычи с привлечением преподавательского состава из ведущих мировых вузов, занимающихся подготовкой специалистов в области ТЭК", - рассказала Комарова.
По словам главы региона, также на усиление этой платформы будет работать соглашение с Санкт-Петербургским горным университетом под эгидой ЮНЕСКО. Согласно соглашению, в регионе будут разрабатываться профессиональные стандарты нефтегазовой отрасли, а также механизмы эффективного внедрения инноваций на добывающих и перерабатывающих предприятиях.
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"Мы серьезно работаем над этой темой. В эту платформу зайдет еще один проект - это так называемый полигон Бажен. Это совместный проект с компанией "Газпром нефть" и "Лукойл", который создаст возможности для глубокого инновационного уровня изучение возможности недр ", - сказала Комарова.
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Ханты-Мансийский автономный округГазпромЛУКОЙЛНаталья КомароваВагит АлекперовЭкономика
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