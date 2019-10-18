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РИА Новости
Новое оружие России

В Минобороны пройдет единый день приемки военной продукции

00:41 18.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Единый день приёмки военной продукции пройдёт в Минобороны России в пятницу под руководством главы ведомства Сергея Шойгу.
"Глава военного ведомства заслушает доклады представителей руководства Минобороны России о ходе перевооружения и обустройства военной инфраструктуры, а также доклады руководства предприятий оборонно-промышленного комплекса страны и военно-строительного комплекса Минобороны России о выполнении государственного оборонного заказа в 2019 году", - говорится в сообщении Минобороны.
Министру доложат о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в сухопутные войска, военно-морской флот, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-десантные войска.
Представители военно-строительного комплекса доложат о сдаче в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры военного и социального назначения, построенных в интересах вооруженных сил.
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Новое оружие РоссииСергей ШойгуРоссияБезопасностьВ мире
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