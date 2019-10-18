В Минобороны пройдет единый день приемки военной продукции

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Единый день приёмки военной продукции пройдёт в Минобороны России в пятницу под руководством главы ведомства Сергея Шойгу.

"Глава военного ведомства заслушает доклады представителей руководства Минобороны России о ходе перевооружения и обустройства военной инфраструктуры, а также доклады руководства предприятий оборонно-промышленного комплекса страны и военно-строительного комплекса Минобороны России о выполнении государственного оборонного заказа в 2019 году", - говорится в сообщении Минобороны.

Министру доложат о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в сухопутные войска, военно-морской флот, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-десантные войска.