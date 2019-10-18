Скворцова проведет с регионами совещание о модернизации здравоохранения

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова проведет в пятницу селекторное совещание с регионами о принципах модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава.

В августе президент Владимир Путин заявил о провале в первичном звене здравоохранения. Он поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена и инициировать подготовку соответствующих региональных программ. В начале октября премьер Дмитрий Медведев утвердил разработанные принципы модернизации.

"Скворцова 18 октября проведет селекторное совещание с регионами по теме "Принципы модернизации первичного звена", - говорится в сообщении министерства.

Критикуя нынешнее состояние первичного звена здравоохранения, Путин говорил, что если ничего не менять, число инфарктов и инсультов не уменьшится.

По его словам, вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в 2018 году находились 499 населенных пунктов с населением от 100 до 2 тысяч человек - но к 2021 году все они должны быть охвачены первичным звеном.