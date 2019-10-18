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РИА Новости

Скворцова проведет с регионами совещание о модернизации здравоохранения

00:23 18.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова проведет в пятницу селекторное совещание с регионами о принципах модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава.
В августе президент Владимир Путин заявил о провале в первичном звене здравоохранения. Он поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена и инициировать подготовку соответствующих региональных программ. В начале октября премьер Дмитрий Медведев утвердил разработанные принципы модернизации.
"Скворцова 18 октября проведет селекторное совещание с регионами по теме "Принципы модернизации первичного звена", - говорится в сообщении министерства.
Критикуя нынешнее состояние первичного звена здравоохранения, Путин говорил, что если ничего не менять, число инфарктов и инсультов не уменьшится.
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По его словам, вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в 2018 году находились 499 населенных пунктов с населением от 100 до 2 тысяч человек - но к 2021 году все они должны быть охвачены первичным звеном.
Путин говорил, что остро стоит и проблема материально-технической базы поликлиник и амбулаторий. По его словам, сами здания, многие из которых строились еще в советские времена, капитально не ремонтировались, устарело и оборудование, которое закупалось в 2005-2006 годах, высок уровень износа санитарного автотранспорта.
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