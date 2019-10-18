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РИА Новости

Как тебе такое, Илон Маск: поезд отправится за облака

08:00 18.10.2019
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© AP Photo / Xinhua / Han YuqingЦинхай-Тибетская железная дорога
Цинхай-Тибетская железная дорога
© AP Photo / Xinhua / Han Yuqing
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Если вы посмотрите сейчас в окно на облака, то, скорее всего, они висят на высоте километра-двух. При погоде получше — это уже четыре километра. А теперь представьте, что там, над облаками, идет поезд.
Это абсолютно реальная ситуация. Завершившийся в минувшие выходные визит главы китайского государства Си Цзиньпина в Непал принес урожай в виде 20 экономических соглашений. И среди них — решение начать изучение проекта по сооружению железной дороги из китайского Тибета в Катманду, столицу Непала. То есть, говоря проще, дороги через Гималаи.
Изучить предстоит финансовую сторону дела, но что касается технологий, то они у Китая есть. Потому что дорога, в том числе на четырехкилометровой высоте — с китайских равнин в Тибет, начала действовать еще в 2014 году.
Четыре километра… когда вы поднимаетесь на высоту вчетверо меньшую (например, на южные отроги Тибетского плато в провинции Юньнань), то вам уже трудно дышать. Для самолетов такая высота не проблема, а вертолеты как раз выше четырех километров летать не любят, не считая отдельных рекордов. Но Китай научил поезда ездить выше вертолетов (Как тебе такое, Илон Маск?).
Это не просто технический, но и глобальный дипломатический сюжет. Дело в том, что новые технологии меняют географическую реальность, а она, в свою очередь, меняет политику.
Перед официальным визитом в Непал Си Цзиньпин съездил в Индию на встречу с премьер-министром этой страны Нарендрой Моди. Но их общение было намеренно тихим — информация пошла в пятницу вечером (а такой выбор времени всегда работает как новостная черная дыра), да еще и встреча была неформальная. А раз так, то о ее итогах было сказано поначалу много общих слов, то есть ничего.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин
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Но затем, после непальских новостей о высокогорном поезде, картина всей ситуации стала предельно ясна, и о ней — с большим запозданием — начали писать, говорить и показывать. Интеллектуально-аналитическая буря захлестнула Индию, китайские города — и особенно Гонконг, который не только ходит на демонстрации (люди там, вообще-то, еще и работают, в частности анализируют торгово-политическую обстановку в Азии и мире в целом). Потом подключились прочие центры мысли. Все поняли, что произошла сенсация и касается она далеко не только Непала.
Дело в том, что дорога через Гималаи может, конечно, остановиться в Катманду (притом что по стоимости она тогда будет золотой), но, вообще-то, экономическая логика автоматически продлевает ее до Индии. Громадная стена горного массива всегда вносила свой вклад в то, что два соседних сверхгосударства пользуются обходными торговыми маршрутами. И если в Катманду дорога застрянет, то всем будет ясно, что продолжению ее мешает исключительно неумелая политика. Причем невыгодная Индии.
Интересно наблюдать за тем, как менялась тональность индийских СМИ. Сначала они — даже проправительственные — напутствовали Моди: ну-ка, скажите этому Си. Напомните о стоянии со взведенными курками в тех же Гималаях в 2017 году, где после давней войны граница между двумя странами так и не согласована.
Но после непальского визита в тех же СМИ мы читаем: оказывается, на своем — уже втором — неформальном саммите два лидера выработали "новую грамматику переговоров". Что произошло на этой неформальной встрече? Моди заявил, что конфликтов между двумя соседями больше не будет, возник консенсус, что конфронтация между двумя экономиками лишь нанесет ущерб обеим. И — "две нации чувствуют, что вместе могут командовать мировыми экономиками, как делали это в прошлом", поэтому создают механизм координации для развития торговли.
Подтянулась и оценка гонконгских аналитиков: достигнут прорыв во всей глобальной экономике, причем в нужный момент: когда эту экономику рушит в пропасть американо-китайская торговая война. Два азиатских гиганта решили, что их будущее — вместе друг с другом.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
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Это заметят и в Вашингтоне. Ну а будет ли формально Индия присоединяться к китайским инициативам типа "Пояс и путь" — вопрос филологии.
Произошло, по сути, следующее. Пекин показал Дели, что сопротивляться его мирному наступлению невыгодно. Представим себе картину: Индия мрачно наблюдает, как китайские инвестиции улучшают жизнь в "ее" регионе (Пакистан — Непал — Бутан — Бангладеш — Шри-Ланка) и как горная дорога, впервые в истории способная связать его с востока на запад, зависает у самых ее границ. Кто в такой ситуации захочет оказаться в изоляции?
Кстати, эта ситуация нам знакома. У нас есть традиционно "наша" Центральная Азия, развивающая связи с Китаем. Что нам делать? Можно мрачно завидовать, а можно радоваться, что на наших границах становятся богаче и стабильнее хорошо знакомые нам государства. И участвовать в общем развитии.
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АвторыВ мире
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