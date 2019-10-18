В Москве выступит трио Ларса Даниэльссона

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В Москве 30 и 31 октября пройдут выступления шведского виолончелиста и контрабасиста Ларса Даниэльссона, компанию которому составят французский пианист и джазовый композитор Грегори Прива и турецкий барабанщик Роберт Мехмет Айкис.

Будут исполнены лучшие композиции из трех альбомов проекта "Либеретто", которым Даниэльссон занимается с 2012 года.

Грегори Прива, уроженец французской Мартиники, участвовал в записи третьего альбома Liberetto III, сменив пианиста Тиграна Амасяна, с которым шведский музыкант работал над первыми двумя.

"Грегори — невероятно одаренный рассказчик на пианино, с множеством граней чувствительности, плюс он привносит креольский элемент в нашу музыку. Мы в восторге от этого парня", — цитирует Даниэльссона пресс-служба клуба "Эссе".