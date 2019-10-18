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РИА Новости
Культура

В Москве выступит трио Ларса Даниэльссона

12:34 18.10.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой клуба "Эссе"Концерт Ларса Даниэльссона
Концерт Ларса Даниэльссона
© Фото предоставлено пресс-службой клуба "Эссе"
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В Москве 30 и 31 октября пройдут выступления шведского виолончелиста и контрабасиста Ларса Даниэльссона, компанию которому составят французский пианист и джазовый композитор Грегори Прива и турецкий барабанщик Роберт Мехмет Айкис.
Будут исполнены лучшие композиции из трех альбомов проекта "Либеретто", которым Даниэльссон занимается с 2012 года.
Грегори Прива, уроженец французской Мартиники, участвовал в записи третьего альбома Liberetto III, сменив пианиста Тиграна Амасяна, с которым шведский музыкант работал над первыми двумя.
"Грегори — невероятно одаренный рассказчик на пианино, с множеством граней чувствительности, плюс он привносит креольский элемент в нашу музыку. Мы в восторге от этого парня", — цитирует Даниэльссона пресс-служба клуба "Эссе".
Ларс Даниэльссоншведский басист, виолончелист, композитор и аранжировщик — известная фигура на мировой джазовой арене. Он играл и записывался с Джоном Скофилдом, Джеком ДеДжонеттом, Майком Стерном, Билли Хартом, Чарльзом Ллойдом, Терри Лайн Каррингтон, Лешеком Муджером, Джои Кальдераццо, Джино Ваннелли и Дейвом Кикоски. В общей сложности записал более 20 альбомов.
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