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РИА Новости

Соглашение по Brexit является компромиссом, заявила Меркель

20:27 17.10.2019
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© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Соглашение по Brexit стало возможным благодаря компромиссу со всех сторон, оно сохраняет целостность внутреннего рынка ЕС и гарантирует отсутствие контроля на границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
"Документ, который мы имеем, является компромиссом со всех сторон, который, однако, с нашей стороны может быть поддержан, потому что в нем реализуются важные условия, в первую очередь целостность внутреннего рынка ЕС, а также то, что ирландский премьер-министр со своей стороны пошел не определенный компромисс, благодаря которому Ирландия может гарантировать свои интересы и в то же время реализовать и сохранять в действии Соглашение Страстной пятницы, то есть не будет контроля на границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия", - заявила Меркель. Трансляция выступления канцлера велась на немецком ТВ.
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Меркель также отметила, что Совет ЕС единогласно поддержал соглашение.
Все споры Великобритании и ЕС последних месяцев касались одного вопроса: о границе Северной Ирландии и Республики Ирландия. Недавние предложения британского премьера Бориса Джонсона сводились к тому, чтобы отказаться от упоминания "бэкстопа" - особого "запасного" варианта таможенно-пограничного режима на границе с Ирландией - в тексте соглашения о Brexit, а торгово-экономические связи регулировать соглашением о свободной торговле.
Теперь стороны согласились, что Северная Ирландия после выхода Великобритании из ЕС останется британской таможенной территорией. При этом таможенные пошлины не будут уплачиваться за товар, ввезенный в Северную Ирландию из другой части Соединенного Королевства, если только этот товар "не подвергается риску последующего перемещения в союз".
Соглашение также предусматривает, что Соединенное Королевство обеспечит свободу передвижения в Ирландию, из Ирландии и в пределах Ирландии "для граждан ЕС и членов их семей, независимо от их гражданства". Также документ дает властям Северной Ирландии большую свободу в определении норм торгового регулирования.
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