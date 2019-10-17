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РИА Новости

Российский посол в США запросил встречу с О'Брайеном

20:16 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что попросил американцев организовать встречу с новым советником Белого дома по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, российская сторона заинтересована в прямых контактах с ним.
"Что касается господина О´Брайена, мне, к сожалению, пока не удалось увидеться с ним. Мы попросили американских коллег организовать такую встречу. Мы заинтересованы в установлении прямых контактов с новым помощником президента", - сказал он в интервью каналу "Россия 24".
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Роберт О'БрайенАнатолий АнтоновРоссияСШАВ мире
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