Российский посол в США запросил встречу с О'Брайеном

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что попросил американцев организовать встречу с новым советником Белого дома по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, российская сторона заинтересована в прямых контактах с ним.