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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Глава Югры объяснила количество заявок от региона на премию "Импульс добра"

20:15 17.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Архивное фото
МОСКВА/ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 окт - РИА Новости. Большое число заявок от Ханты-Мансийского автономного округа на премию "Импульс добра" говорит о развитии социального предпринимательства в регионе, в частности, о высоком спросе на услуги в этой сфере, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.
Церемония вручения VIII ежегодной премии за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России "Импульс добра" проходит в четверг в Москве. Согласно информации организаторов, автономный округ оказался самым активным регионом по числу поданных на премию заявок - 54.
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"Из нашего региона было больше всего подано заявок. Полагаю, что, с одной стороны, это своеобразный поклон самому конкурсу в связи с тем, что доверие сформировано, и есть понимание того, что тебя справедливо оценят. С другой стороны, очевидно, раз такое большое количество заявок, значит, есть спрос на те услуги, которые социальные предприниматели оказывают населению", - сказала Комарова журналистам перед вручением премии.
Она также поблагодарила фонд "Наше будущее", учредивший премию "Импульс добра", отметив работу организации, связанную, в том числе, с развитием такого блока в экономике РФ как социальное предпринимательство.
"Приезжайте в 2020 году к нам, мы планируем организовать для регионов Уральского федерального округа встречу социальных предпринимателей, и это будет еще один мощный серьезный импульс добра для того, чтобы социальные предприниматели, люди с активной гражданской позицией видели возможности для ее реализации", - добавила губернатор Югры.
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Путин отметил высокий общественный авторитет премии "Импульс добра"
В этом году премия "Импульс добра" вручается по семи номинациям, в частности, за личный вклад в развитие социального предпринимательства, лучшую региональную программу поддержки социального бизнеса, а также лучший стартап в этой сфере. Отдельно отмечаются СМИ, освещающие данное направление.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругЮграХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваРоссияОбщество
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