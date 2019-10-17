Глава Югры объяснила количество заявок от региона на премию "Импульс добра"

МОСКВА/ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 окт - РИА Новости. Большое число заявок от Ханты-Мансийского автономного округа на премию "Импульс добра" говорит о развитии социального предпринимательства в регионе, в частности, о высоком спросе на услуги в этой сфере, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

Церемония вручения VIII ежегодной премии за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России "Импульс добра" проходит в четверг в Москве. Согласно информации организаторов, автономный округ оказался самым активным регионом по числу поданных на премию заявок - 54.

"Из нашего региона было больше всего подано заявок. Полагаю, что, с одной стороны, это своеобразный поклон самому конкурсу в связи с тем, что доверие сформировано, и есть понимание того, что тебя справедливо оценят. С другой стороны, очевидно, раз такое большое количество заявок, значит, есть спрос на те услуги, которые социальные предприниматели оказывают населению", - сказала Комарова журналистам перед вручением премии.

Она также поблагодарила фонд "Наше будущее", учредивший премию "Импульс добра", отметив работу организации, связанную, в том числе, с развитием такого блока в экономике РФ как социальное предпринимательство.

"Приезжайте в 2020 году к нам, мы планируем организовать для регионов Уральского федерального округа встречу социальных предпринимателей, и это будет еще один мощный серьезный импульс добра для того, чтобы социальные предприниматели, люди с активной гражданской позицией видели возможности для ее реализации", - добавила губернатор Югры.