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РИА Новости

Венесуэла получила место в Совете ООН по правам человека

19:53 17.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
ООН, 17 окт – РИА Новости. Венесуэлу избрали в число 14 стран, которые в 2020-2022 годах войдут в Совет ООН по правам человека, следует из результатов голосования Генеральной ассамблеи.
Всего в совет, который регулярно ротируется, входят 47 стран.
По результатам голосования, из стран латиноамериканского региона в Совет ООН по правам человека вошли Венесуэла, набравшая 105 голосов, и Бразилия со 153 голосами.
В число новых членов совета вошли также Германия, Польша, Нидерланды, Япония, Южная Корея, Армения, Ливия, Судан, Намибия, Мавритания, Индонезия, Маршалловы Острова.
Ранее в этом году верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет посетила Венесуэлу, встречалась с представителями властей и оппозиции. В докладе по итогам визита она заявила, что в республике нарушаются базовые права и свободы, однако отметила, что страна готова к сотрудничеству в сфере прав человека. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что доклад "полон лжи, манипуляций, фальшивых данных".
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
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Мишель БачелетНиколас МадуроВенесуэлаООНВ мире
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