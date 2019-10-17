Венесуэла получила место в Совете ООН по правам человека

ООН, 17 окт – РИА Новости. Венесуэлу избрали в число 14 стран, которые в 2020-2022 годах войдут в Совет ООН по правам человека, следует из результатов голосования Генеральной ассамблеи.

По результатам голосования, из стран латиноамериканского региона в Совет ООН по правам человека вошли Венесуэла, набравшая 105 голосов, и Бразилия со 153 голосами.

Ранее в этом году верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет посетила Венесуэлу, встречалась с представителями властей и оппозиции. В докладе по итогам визита она заявила, что в республике нарушаются базовые права и свободы, однако отметила, что страна готова к сотрудничеству в сфере прав человека. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что доклад "полон лжи, манипуляций, фальшивых данных".