Жительницу Нижегородской области будут судить за торговлю младенцами

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Женщина в Нижегородской области пойдет под суд по обвинению в торговле новорожденными детьми и мошенничестве с материнским капиталом, сообщается на сайте СК Нижегородской области.

Следствие установило, что в 2018 году обвиняемая предложила беременной женщине забрать ее новорожденного ребенка, так как будущая мать не хотела воспитывать его. В июле 2018 года она изготовила на роженицу поддельный паспорт, а 27 июля в городском роддоме женщина родила мальчика.

Документы на новорожденного были оформлены по представленной поддельной ксерокопии паспорта, с которой госпитализирована роженица, а ребенок находился у обвиняемой. Именно этого новорожденного она пыталась продать за 350 тысяч рублей семейной паре из Москвы, но сделка не состоялась.

"В ходе предварительного расследования обвиняемая вину в совершении инкриминируемых деяний признала, она заключена под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Соучастница обвиняемой, по документам которой женщина родила ребенка, была установлена. Как отмечает СК, заключением судебно-психиатрической экспертизы она признана невменяемой. После задержания подозреваемой было установлено, что она воспитывает пятерых несовершеннолетних детей, двоим из которых, согласно заключению генетических экспертиз, она не являлась биологической матерью.

Также следователи установили, что именно в отношении этих двух детей обвиняемая в 2012 году дважды аналогичным способом по поддельным документам совершала незаконные сделки с женщинами, родившими младенцев в московских роддомах.