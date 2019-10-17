Туск выразил надежду на возвращение Великобритании в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск выразил надежду, что Великобритания однажды вернется в Евросоюз, его двери остаются открытыми для страны.
"Я надеюсь, что наши британские друзья решат однажды вернуться, наша дверь остается открытой", - сказал он на пресс-конференции в рамках саммита лидеров стран ЕС.
В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.