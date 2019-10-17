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РИА Новости

Туск выразил надежду на возвращение Великобритании в Евросоюз

19:47 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск выразил надежду, что Великобритания однажды вернется в Евросоюз, его двери остаются открытыми для страны.
"Я надеюсь, что наши британские друзья решат однажды вернуться, наша дверь остается открытой", - сказал он на пресс-конференции в рамках саммита лидеров стран ЕС.
В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.
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