Украинские силовики обстреляли из минометов юг ДНР, заявили в Донецке

ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов и гранатометов юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по району двух населенных пунктов более 50 мин различного калибра, заявил в четверг журналистам представитель Народной милиции ДНР.

"С 16.40 до 17.00 (совпадает с мск - ред.) каратели из 36-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) четыре раза обстреляли с применением 120 и 82 миллиметровых миномётов, противотанковых и автоматических гранатометов районы населенных пунктов Коминтерново и Ленинское (населенные пункты на юге Донецкой области под контролем ДНР - ред.) . Всего по территории нашей республики выпущено более 50 мин и 30 гранат", - заявил представитель ведомства.