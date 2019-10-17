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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли из минометов юг ДНР, заявили в Донецке

18:41 17.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела
Жилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов и гранатометов юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по району двух населенных пунктов более 50 мин различного калибра, заявил в четверг журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"С 16.40 до 17.00 (совпадает с мск - ред.) каратели из 36-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) четыре раза обстреляли с применением 120 и 82 миллиметровых миномётов, противотанковых и автоматических гранатометов районы населенных пунктов Коминтерново и Ленинское (населенные пункты на юге Донецкой области под контролем ДНР - ред.) . Всего по территории нашей республики выпущено более 50 мин и 30 гранат", - заявил представитель ведомства.
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