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РИА Новости
Культура

Путин попросил отменить справки о показе на телевидении для документалистов

18:28 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа попросил министра культуры РФ Владимира Мединского отменить действующее внутри ведомства формальное требование, о том, что для получения гранта необходимо представить письмо о последующем показе продукта тем или иным телеканалом.
В четверг в ходе встречи к президенту обратился кинорежиссер Сергей Мирошниченко с просьбой об отмене внутреннего распоряжения министерства культуры РФ о необходимости наличия справки о показе на телевидении. По его мнению, подобная практика является "глобальной ошибкой".
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По словам Мединского, данное требование дает преимущество на конкурсе, так как демонстрирует заинтересованность создателей в дальнейшем показе.
"Сейчас документалист в ведомстве получает до 8 млн рублей на один документальный проект... При этом выходе на конкурс конкурентным преимуществом является, если есть заинтересованность любого телеканала. Ну… понятно, что если документалист, например, с Северного Кавказа, он приносит с местного телевидения просто письмо о заинтересованности в этом проекте, не о гарантии показа, а о заинтересованности в проекте. Ему будет легче победить на конкурсе, так как тогда это кино увидят миллионы зрителей, а не только он сам", - пояснил Мединский.
"Судя по всему, не работает это правило, потому что справку от телеканала можно принести, но это не гарантия того, что это будет показано, тем более в прокате, поэтому это слишком формальный подход. Поэтому у меня к вам просьба: отмените это требование" - заявил Путин.
Мединский пообещал данный вопрос решить. "Хорошо", - сказал он в ответ на просьбу президента.
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