Путин попросил отменить справки о показе на телевидении для документалистов

"Сейчас документалист в ведомстве получает до 8 млн рублей на один документальный проект... При этом выходе на конкурс конкурентным преимуществом является, если есть заинтересованность любого телеканала. Ну… понятно, что если документалист, например, с Северного Кавказа, он приносит с местного телевидения просто письмо о заинтересованности в этом проекте, не о гарантии показа, а о заинтересованности в проекте. Ему будет легче победить на конкурсе, так как тогда это кино увидят миллионы зрителей, а не только он сам", - пояснил Мединский.