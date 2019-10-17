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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Евразийский комитет по сохранению памяти о Второй мировой создан в Москве

17:40 17.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУчастники пресс-конференции "Победили вместе. К 75-летию Великой Победы"
Участники пресс-конференции Победили вместе. К 75-летию Великой Победы
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Ключевой целью создания международного общественного комитета "Победили вместе" станет сохранение памяти о событиях Второй мировой войны и противодействие попыткам переписывания истории. Об этом заявили представители Ассамблеи народов Евразии на пресс-конференции в Москве.
"В последнее время стремление посеять неприязнь между странами и народами, пересмотреть итоги Второй мировой войны и замолчать все, что было сделано во имя мира, становится массовым явлением. И в память о нашей Победе мы запускаем проект, который будем реализовывать с партнерами в 2020 году. Нам важно показать, что эту Победу ковали народы всего мира", – заявил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.
Как пояснили представители ассамблеи, участники инициативы "Победили вместе" намерены проработать историческое обоснование и выступить с предложением о присвоении звания городов-героев и городов воинской славы ряду населенных пунктов на территории постсоветского пространства и зарубежных стран.
Кроме того, планируется выявить неизвестные памятники героям и жертвам войны и приступить к созданию их международного реестра, уделяя особое внимание памятникам, которые находятся под угрозой, с последующей подготовкой документации о помещении таких памятников под защиту ЮНЕСКО.
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Также члены комитета заявили о подготовке обращения к лидерам евразийских государств с предложением отменить визовые ограничения на передвижение к памятным местам, мемориалам и воинским захоронениям в течение мая 2020 года.
"У нас есть пример, как это было сделано в рамках проведения чемпионата мира по футболу в России. И нам кажется, что дата 75-летия Победы не менее важна для народов всех стран", – отметили представители Ассамблеи народов Евразии.
Как подчеркнули участники пресс-конференции, в настоящее время на фоне столкновения нескольких проектов празднования Победы, существующих в разных регионах мира, споров о весомости вклада той или иной страны в победу над фашизмом, инициатива "Победили вместе" нацелена на объединение народов и формирование общей точки зрения на события Второй мировой войны, основанной на исторических данных, документальной кинохронике и материалах, которые считаются бесспорными.
"Это общественный проект, который не противопоставляет, а подкрепляет государственные акции памяти. Он призван не разделять, а подчеркивать, упоминать незаслуженно забытые города, регионы, привлечь внимание к забытым героям, восстановить справедливость. Главная задача – создание общего мирового пространства Победы и памяти о ней", – заявили представители ассамблеи.
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80 лет с начала Второй мировой войныЕвразияВторая мировая война (1939-1945)Андрей Бельянинов
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