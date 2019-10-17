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РИА Новости
Культура

Зрители назвали два самых страшных фильма этого года

19:45 17.10.2019 (обновлено: 00:03 18.10.2019)
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© Фото : Netflix 2018Постер к фильму "Жуть"
Постер к фильму Жуть
© Фото : Netflix 2018
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Триллер "Эли" и хоррор "Жуть", премьеры которых состоялись в этом году на Netflix, по мнению интернет-пользователей, стали самыми страшными фильмами года, сообщает The Sun.
После просмотра филиппинского хоррора "Жуть" с Беа Алонсо в главной роли о загадочном убийстве ученицы католической школы для девочек, даже самые большие любители ужастиков писали в Твиттере, что страшнее картины еще не видели.

"Я точно не буду спать после просмотра", — заявила @StephEnglund.

"Когда смотрела "Жуть", пыталась свернуть экран, чтобы смотреть на маленьком. Думала, будет не так страшно. Не помогло. Теперь сплю с включенным светом", — прокомментировала @KiyoIto4.

"У меня были мурашки по коже на протяжении всего фильма, в конце я даже плакала", — написала @DarleneOne.

Премьера "Жути" состоялась на Сингапурском международном кинофестивале в декабре 2018 года. В июле 2019 года сервис Netflix приобрел права на вещание.
Похожую реакцию у пользователей вызвал и фильм "Эли" о мальчике, которого изолировали от окружающего мира из-за редкого заболевания. "Стерильный" дом кажется ему тюрьмой, в которой вместе с ним живут призраки и страшные тайны.

"Этот фильм страшен, как ад!" — восклицает пользователь @ShaneBrady8.

Кадр из фильма Джон Картер
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