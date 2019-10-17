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РИА Новости
Архангельская область

Форум "Арктические проекты – сегодня и завтра" стартовал в столице Поморья

17:08 17.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода России. Архангельск
Города России. Архангельск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АРХАНГЕЛЬСК, 17 окт – РИА Новости. Разработка месторождения Каменномысское-море и Павловского месторождения на Новой Земле являются приоритетными для Архангельской области масштабными проектами в области добычи полезных ископаемых, сообщил губернатор Поморья Игорь Орлов на открывшемся в Архангельске седьмом международном форуме "Арктические проекты – сегодня и завтра".
Чтобы оценить потенциал региона, в столице Поморья собрались более 300 представителей ведущих российских и зарубежных компаний, работающих в разных отраслях. Организаторами форума традиционно выступают ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие", региональное правительство и Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова.

"Сегодня технология добычи и обогащения полезных ископаемых в непростых условиях Новой Земли стала предметом очень глубоких исследований. И я уверен, что эта работа в будущем приведет нас к мощным индустриальным прорывам", – цитирует пресс-служба облправительства слова Орлова.

В повестку форума вошли вопросы экономического развития северных регионов в связи с реализацией нефтегазовых и инфраструктурных проектов в Арктике и развитием судоходства по Северному морскому пути, а также научного обеспечения таких проектов.
Как отметили в пресс-службе, темпы изменения технологий подтолкнули региональное правительство к идее создания научно-образовательного центра мирового уровня. Уже подписано около 50 соглашений о сотрудничестве в рамках НОЦ с предприятиями, научными организациями и университетами Архангельской области, других регионов России, а также Москвы и Санкт-Петербурга.
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"Научно-образовательный центр немыслим без связи с производством. Именно наука, кадры, образование и производство должны дать необходимый региону синергетический эффект. Те направления экономики, которые традиционно сильны в Архангельской области, позволили нам наладить тесные взаимоотношения с соседними регионами в рамках создания центра. Также активно мы хотим работать и с нефтегазовыми компаниями", – пояснил на форуме проректор по научно-инновационному развитию САФУ имени М.В. Ломоносова Марат Есеев.
В инфраструктурной сфере Архангельская область заинтересована в реализации комплексных проектов, объединяющих железную дорогу, автотрассы и морской транспорт в единую систему мультимодальных транспортно-логистических центров.
"Проект "Северный морской путь" входит в состав комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Президентом страны поставлена задача увеличения грузопотока по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн, и в рамках федерального проекта, кроме строительства ледокольного флота, также предусмотрено строительство многофункциональных аварийно-спасательных судов", – приводит пресс-служба комментарий директора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса РФ Юрия Костина.
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На форуме также обсудят перспективы реализации проектов "Северный широтный ход", "Белкомур" и "Архангельский глубоководный порт". Представители судостроительных и машиностроительных предприятий расскажут о строительстве современного ледокольного, вспомогательного и пассажирского флота и морской техники для Арктики. Особое внимание будет уделено развитию кооперации, кластерного сотрудничества, вопросам финансирования и господдержки проектов.
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