Стремление Лондона к более мягкому Brexit ожидаемо, заявил Морозов

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Стремление Великобритании пойти на согласование с ЕС по Brexit было ожидаемо, стороны смогли избежать кризиса в отношениях, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем микроблоге в Twitter председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Случилось то, что неизбежно должно было случиться. Все пугали друг друга жёстким Brexit, в который на самом деле никто не верил. Безусловно, это паллиатив (полумера - ред.), но он предотвращает глобальный кризис", - сказал Морозов.
По его словам, "Джонсон снял тапочки налету и из сторонника жёсткого Brexit стал сторонником мягкого". И в этом смысле его позиции окрепли, "так как все вздохнули наконец-то", - заключил политик.