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РИА Новости

Стремление Лондона к более мягкому Brexit ожидаемо, заявил Морозов

17:02 17.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Стремление Великобритании пойти на согласование с ЕС по Brexit было ожидаемо, стороны смогли избежать кризиса в отношениях, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем микроблоге в Twitter председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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"Случилось то, что неизбежно должно было случиться. Все пугали друг друга жёстким Brexit, в который на самом деле никто не верил. Безусловно, это паллиатив (полумера - ред.), но он предотвращает глобальный кризис", - сказал Морозов.
По его словам, "Джонсон снял тапочки налету и из сторонника жёсткого Brexit стал сторонником мягкого". И в этом смысле его позиции окрепли, "так как все вздохнули наконец-то", - заключил политик.
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