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РИА Новости

Эксперты: программа "Новое поколение" позволяет использовать "мягкую силу"

16:20 17.10.2019 (обновлено: 16:38 17.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПресс-конференция "Имидж России за рубежом: реализация президентской программы "Новое поколение" в 2019 году"
Пресс-конференция Имидж России за рубежом: реализация президентской программы Новое поколение в 2019 году
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Программа краткосрочных ознакомительных поездок в Россию молодых представителей политических, общественных и научных кругов иностранных государств "Новое поколение" позволяет активно продвигать концепцию "горизонтальной дипломатии" и использовать "мягкую силу", заявили эксперты в ходе пресс-конференции МИА "Россия сегодня".
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова отметила, что "Новое поколение" имеет особое значение при нынешней сложной международной обстановке, при войне "всех против всех" и "большом количестве русофобских течений". По ее словам, в рамках программы приезжают иностранные корреспонденты, которые после визита в Москву меняют свое повествование. В качестве примера она отметила турецких журналистов, принимавших участие в "Новом поколении".

"Это молодые политические лидеры, которые смотрят на парламент, встречаются с такими же молодыми людьми. То есть это работа "вдолгую". <…> Мы ушли, а они заняли места тех, кто руководит странами. <...> Те, кто занимаются продвижением своей страны, — Германия, США через молодежь продвигают свои ценности и, с другой стороны, показывают, чем живет страна", — отметила Митрофанова. По ее словам, для России это "крайне важно, особенно в условиях антирусской истерии".

"Благодаря программе "Новое поколение" нам удалось развить, расширить и активно продвинуть такую концепцию, как концепция "горизонтальной дипломатии", когда мы говорим о "мягкой силе", которая основывается на открытости, равноправии, взаимовыгодном сотрудничестве и полицентризме", — добавил председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков. По словам спикера, программа позволяет создать сеть "взаимосвязанных клубов по интересам".
"Эта горизонтальная сеть позволяет нам гораздо эффективнее взаимодействовать на всех уровнях. Кстати, это не только дипломаты, политики, но и ученые. И может быть, мы сможем участников всех программ — и медийных, и ученых, и дипломатов — объединить и собрать вместе на какой-то площадке через год-два, <…> сделаем общее собрание для выпускников и участников "Нового поколения", — предложил Колпаков.
Россотрудничество с 2011 года является координатором программы краткосрочных ознакомительных поездок в Россию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств "Новое поколение". В этом году делегаты программы приняли участие в крупнейших международных мероприятиях, среди которых V Международный гуманитарный Ливадийский форум, Петербургский международный экономический форум и Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида".
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Элеонора МитрофановаМИД РФРоссотрудничествоОбщество
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