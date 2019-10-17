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РИА Новости

Лукашенко наградили знаком "Почетный пограничник СНГ"

15:50 17.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МИНСК, 17 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко награжден знаком "Почетный пограничник СНГ", сообщил в четверг в Минске председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками стран СНГ Александр Манилов.
В четверг в белорусской столице прошло заседание Совета командующих пограничными войсками стран СНГ. "Решением Совета командующих президент Республики Беларусь награжден высшей наградой Совета командующих, учрежденной главами государств, - "Почетный пограничник Содружества независимых государств", - сказал Манилов журналистам в четверг в Минске по итогам заседания.
Он уточнил, что президент страны-участницы СНГ впервые награждается таким знаком.
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Нагрудный знак "Почетный пограничник СНГ" учрежден решением Совета глав государств СНГ от 5 октября 2007 года. Согласно положению о данном нагрудном знаке, награждение им "является признанием выдающихся заслуг военнослужащих и ветеранов пограничных ведомств государств-участников СНГ в укреплении боевого содружества, дружбы, добрососедства, взаимопонимания между пограничными ведомствами государств-участников СНГ, весомого вклада в развитие пограничных ведомств и совершенствование службы по защите и охране внешних границ государств-участников Содружества, а также личной храбрости и самоотверженности, проявленных при исполнении служебных обязанностей по охране внешних границ государств-участников СНГ".
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Александр ЛукашенкоСодружествоСНГБелоруссияВ мире
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