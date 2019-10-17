Эксперт: вводить налог на все выбросы в РФ не хотят даже авторы этой идеи

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Введение углеродного налога для всех выбросов увеличит не только тарифы ЖКХ, но и цены многих товаров, однако на данном этапе никто не собирается этого делать, заявил РИА Новости руководитель направления электроэнергетики Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Алексей Хохлов.

Летом глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. "Известия" 17 октября написали, что новый сбор спровоцирует рост тарифов ЖКХ. Также газета отмечала, что Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об "углеродном сборе".

"Последствия от возможного введения такого сбора будут сильно зависеть от конкретной настройки этого механизма – на каком уровне будут установлены разрешения на выбросы парниковых газов, как будет рассчитываться налог на превышение. Если обложить все текущие выбросы таким сбором, то вырастут не только тарифы ЖКХ, но и стоимость других видов товаров – но так вопрос никто не ставит, включая разработчиков законопроекта", - сказал Хохлов.

Эксперт считает, что вводить такой налог преждевременно. "Мы считаем, что на данном этапе вводить сборы за выбросы парниковых газов преждевременно – более того, Минэкономразвития этого делать сейчас и не предлагает", - говорит он.