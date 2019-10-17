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РИА Новости

Погибшая в Новосибирске школьница перед смертью попросила прощения у друга

14:47 17.10.2019 (обновлено: 15:57 17.10.2019)
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© Фото : паблик "На ОбьГЭСе"Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
© Фото : паблик "На ОбьГЭСе"
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Десятиклассница, погибшая в новосибирской школе, пропустила первый урок, а до этого попросила прощения у друга. Об этом рассказали "360" знакомые девушки.
По словам ее друга, за день до произошедшего все было хорошо. Вечером он писал ей сообщения, однако школьница только читала их.

"Она ответила, что последние несколько лет ей сложно, и вышла из Сети. <...> Я писал, но она не заходила. Последний раз была онлайн в 06:07, но заходила в 05:52 и написала "прости" и после не выходила в Сеть", — рассказал он.

Около девяти утра одна из одноклассниц сообщила ему, что девушка умерла.
Еще одна знакомая погибшей рассказала, что видела ее незадолго до трагедии.
"У нас первым уроком ОБЖ были, я опаздывала. Она сидела на первом этаже и плакала. Я не придала этому особого значения, может, двойку получила или выгнали из кабинета. А потом это произошло", — рассказала девушка.
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По ее словам, в школу приехали врачи и полиция, а школьников отпустили домой после второго урока.
Она также отметила, что погибшая была не очень открытым человеком, но у нее было несколько друзей.
Тело 15-летней девочки нашли в туалете одной из школ Советского района Новосибирска сегодня утром. По данным прокуратуры, это было самоубийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в школе проходят проверки.
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