МЧС предложило наделить госпожнадзор полномочиями по проведению рейдов

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. МЧС России предлагает наделить инспектора государственного пожарного надзора полномочиями по проведению профилактических рейдов на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в торгово-развлекательных центрах и кинозалах, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства.

Все объекты с массовым пребыванием людей, включая торговые центры, теперь поделены на шесть категорий пожарной опасности, в зависимости от которых будут проходить плановые проверки: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная и низкая. Для каждой категории предусмотрены свои сроки проведения проверок.

Ранее торгово-развлекательные центры относились к категории среднего риска и проверялись раз в четыре года. Теперь ТРЦ, в которых одновременно находятся более 5 тысяч человек, отнесены к категории "высокого риска". Периодичность их проверок – один раз в два года. Многоквартирные жилые дома высотой более 75 метров отнесены к категории "значительного риска", а от 28 до 75 метров – к категории "среднего риска". Проверки по новым правилам начнутся с 1 января 2021 года, поскольку план проверок на 2020 год уже определён.