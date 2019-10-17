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РИА Новости

МЧС предложило наделить госпожнадзор полномочиями по проведению рейдов

14:24 17.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДемонстрация системы видеонаблюдения во время рейда инспекторов государственного пожарного надзора
Демонстрация системы видеонаблюдения во время рейда инспекторов государственного пожарного надзора
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Демонстрация системы видеонаблюдения во время рейда инспекторов государственного пожарного надзора. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. МЧС России предлагает наделить инспектора государственного пожарного надзора полномочиями по проведению профилактических рейдов на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в торгово-развлекательных центрах и кинозалах, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства.
Все объекты с массовым пребыванием людей, включая торговые центры, теперь поделены на шесть категорий пожарной опасности, в зависимости от которых будут проходить плановые проверки: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная и низкая. Для каждой категории предусмотрены свои сроки проведения проверок.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018
10 ноября 2018, 12:37РИА Новости
Крупные пожары в ТЦ и гипермаркетах в России
Ранее торгово-развлекательные центры относились к категории среднего риска и проверялись раз в четыре года. Теперь ТРЦ, в которых одновременно находятся более 5 тысяч человек, отнесены к категории "высокого риска". Периодичность их проверок – один раз в два года. Многоквартирные жилые дома высотой более 75 метров отнесены к категории "значительного риска", а от 28 до 75 метров – к категории "среднего риска". Проверки по новым правилам начнутся с 1 января 2021 года, поскольку план проверок на 2020 год уже определён.
"Изменения в законодательстве предполагают наделение инспектора госпожнадзора полномочиями по проведению рейдовых осмотров объектов. В ходе них контроль пожарной безопасности будет осуществляться в местах общего пользования объектов без взаимодействия с их правообладателями", - говорится в сообщении.
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