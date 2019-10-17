Захарова: список ливийской делегации на саммит в Сочи еще формируется

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Список делегации, которая будет представлять Ливию на саммите Россия-Африка в Сочи, еще формируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Саммит и экономический форум Россия-Африка пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Россия и Египет являются сопредседателями саммита.
"Согласно имеющейся у меня информации, список ливийской делегации пока еще окончательно не сформирован", - сказала Захарова на брифинге.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.