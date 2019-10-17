Москалькова занялась делом журналистки, обвиняемой в оправдании терроризма

БРЯНСК, 17 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова занимается делом псковской журналистки Светлане Прокопьевой, обвиняемой в публичном оправдании терроризма.

В ходе рабочего визита, приуроченного к 15-летию института уполномоченного по правам человека в Брянской области, Москалькова подтвердила РИА Новости, что знает о ситуации, сложившейся с псковской журналисткой, и пытается оказать ей возможную поддержку.

"Поскольку закон не разрешает до вынесения приговора получить официально документы и сделать свои заключения, мною направлены обращения в прокуратуру для проверки обоснованности привлечения к ответственности. Я получила сообщение, что к ней не применяются меры пресечения, которые ограничивают ее перемещение, и что процессуальные действия по собиранию доказательств осуществляются в установленном законом порядке ", - сказала Москалькова.

"Очень надеюсь, что свобода слова и профессиональная деятельность журналиста будут защищены законом в полной мере", - добавила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что после радиопрограммы Прокопьевой в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о террористическом акте в России, оценив действия террориста, региональное СУСК РФ возбудило в отношении нее дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).