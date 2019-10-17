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РИА Новости

Москалькова занялась делом журналистки, обвиняемой в оправдании терроризма

14:11 17.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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БРЯНСК, 17 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова занимается делом псковской журналистки Светлане Прокопьевой, обвиняемой в публичном оправдании терроризма.
В ходе рабочего визита, приуроченного к 15-летию института уполномоченного по правам человека в Брянской области, Москалькова подтвердила РИА Новости, что знает о ситуации, сложившейся с псковской журналисткой, и пытается оказать ей возможную поддержку.
"Поскольку закон не разрешает до вынесения приговора получить официально документы и сделать свои заключения, мною направлены обращения в прокуратуру для проверки обоснованности привлечения к ответственности. Я получила сообщение, что к ней не применяются меры пресечения, которые ограничивают ее перемещение, и что процессуальные действия по собиранию доказательств осуществляются в установленном законом порядке ", - сказала Москалькова.
"Очень надеюсь, что свобода слова и профессиональная деятельность журналиста будут защищены законом в полной мере", - добавила собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что после радиопрограммы Прокопьевой в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о террористическом акте в России, оценив действия террориста, региональное СУСК РФ возбудило в отношении нее дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
По данным Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 20 сентября следствие предъявило Прокопьевой обвинение по статье "Оправдание терроризма". Адвокат журналистки Татьяна Мартынова также сообщала об этом.
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