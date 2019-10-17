Американская актриса Хелен Хант попала в больницу после ДТП, сообщили СМИ

Инцидент произошел во вторник во второй половине дня. Хант находилась на заднем пассажирском сидении внедорожника, который опрокинулся после того, как другой автомобиль подрезал машину.

По данным издания, 56-летняя Хант покинула больницу через несколько часов после инцидента без серьезных травм. О состоянии других участников ДТП не сообщается.

Хант наиболее известна по роли в комедийном сериале "Без ума от тебя" (Mad About You), за которую она получила четыре премии "Эмми" и три "Золотых глобуса". В 1998 году актриса стала лауреатом премии "Оскар" за "лучшую женскую роль" в романтической комедии "Лучше не бывает" (As Good as It Gets).