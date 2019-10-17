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РИА Новости
Культура

Американская актриса Хелен Хант попала в больницу после ДТП, сообщили СМИ

13:47 17.10.2019
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© AP Photo / Invision/Chris PizzelloАктриса Хелен Хант
Актриса Хелен Хант
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Актриса Хелен Хант. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Американская актриса, обладательница премии "Оскар" Хелен Хант попала в ДТП в Лос-Анджелесе, после чего ее срочно доставили в больницу, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел во вторник во второй половине дня. Хант находилась на заднем пассажирском сидении внедорожника, который опрокинулся после того, как другой автомобиль подрезал машину.
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По данным издания, 56-летняя Хант покинула больницу через несколько часов после инцидента без серьезных травм. О состоянии других участников ДТП не сообщается.
Хант наиболее известна по роли в комедийном сериале "Без ума от тебя" (Mad About You), за которую она получила четыре премии "Эмми" и три "Золотых глобуса". В 1998 году актриса стала лауреатом премии "Оскар" за "лучшую женскую роль" в романтической комедии "Лучше не бывает" (As Good as It Gets).
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КультураХелен ХантЛос-Анджелес
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