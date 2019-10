Американская актриса Хелен Хант попала в больницу после ДТП, сообщили СМИ

Хант наиболее известна по роли в комедийном сериале "Без ума от тебя" (Mad About You), за которую она получила четыре премии "Эмми" и три "Золотых глобуса". В 1998 году актриса стала лауреатом премии "Оскар" за "лучшую женскую роль" в романтической комедии "Лучше не бывает" (As Good as It Gets).