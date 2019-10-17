Спасатели Биробиджана не дали умереть щенку, застрявшему между гаражами

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спасатели Биробиджана помогли вызволить из беды щенка, застрявшего между гаражами, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Вчера вечером оперативному дежурному центра управления в кризисных ситуациях поступил тревожный звонок. Мужчина сообщил, что вместе с товарищем проходил через гаражи по улице Советской и услышал скуление откуда-то из темноты. Осмотрев местность, они обнаружили маленького щенка, застрявшего между гаражами. Собственные усилия помочь несчастному малышу не принесли успеха, поэтому они решили обратиться за помощью к спасателям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшие на место спасатели выяснили, что щенок полз между двух гаражных боксов и теперь не может самостоятельно выбраться из опасной ловушки.

"Если бы не прохожие, то он бы погиб. Дело в том, что щенки такого возраста могут ползти вперед, а назад это просто физически не получается, поэтому бедняга и застрял", - приводит пресс-служба слова спасателя Дениса Фунтусова.

Он добавил, что из-за узкого проема спецтехникой воспользоваться было нельзя. "Все наши попытки дотянуться до щенка были неудачными, к тому же он был напуган, и приманить его поближе не удавалось", - добавил Фунтусов.

Уже в светлое время суток спасатели увидели, что щенок продвинулся ближе к узкому проему между гаражами. Ситуацию осложняло то, что щенок уперся шеей в острую кромку бетона, которая была в основании гаражей. Потребовался еще час усилий, чтобы вытащить щенка. Спасатели отвезли щенка в ветеринарную клинику, где его осмотрели, отмыли и сделали необходимые прививки.