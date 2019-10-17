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РИА Новости

Спасатели Биробиджана не дали умереть щенку, застрявшему между гаражами

13:05 17.10.2019 (обновлено: 13:50 17.10.2019)
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по ЕАОЩенок, спасенный сотрудниками МЧС в Биробиджане
Щенок, спасенный сотрудниками МЧС в Биробиджане
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по ЕАО
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спасатели Биробиджана помогли вызволить из беды щенка, застрявшего между гаражами, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Вчера вечером оперативному дежурному центра управления в кризисных ситуациях поступил тревожный звонок. Мужчина сообщил, что вместе с товарищем проходил через гаражи по улице Советской и услышал скуление откуда-то из темноты. Осмотрев местность, они обнаружили маленького щенка, застрявшего между гаражами. Собственные усилия помочь несчастному малышу не принесли успеха, поэтому они решили обратиться за помощью к спасателям", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшие на место спасатели выяснили, что щенок полз между двух гаражных боксов и теперь не может самостоятельно выбраться из опасной ловушки.
"Если бы не прохожие, то он бы погиб. Дело в том, что щенки такого возраста могут ползти вперед, а назад это просто физически не получается, поэтому бедняга и застрял", - приводит пресс-служба слова спасателя Дениса Фунтусова.
Он добавил, что из-за узкого проема спецтехникой воспользоваться было нельзя. "Все наши попытки дотянуться до щенка были неудачными, к тому же он был напуган, и приманить его поближе не удавалось", - добавил Фунтусов.
Уже в светлое время суток спасатели увидели, что щенок продвинулся ближе к узкому проему между гаражами. Ситуацию осложняло то, что щенок уперся шеей в острую кромку бетона, которая была в основании гаражей. Потребовался еще час усилий, чтобы вытащить щенка. Спасатели отвезли щенка в ветеринарную клинику, где его осмотрели, отмыли и сделали необходимые прививки.
"К сожалению, для щенка это приключение не прошло без последствий. Из-за того, что он долгое время находился в одном положении, его передние лапы отнялись. Но, по словам ветеринара, возможно, это временное явление - щенку нужны время, покой, вкусная еда и забота. А пока что счастливчик находится на базе спасателей в тепле, под присмотром своих освободителей и с нетерпением ждет своих новых любящих хозяев", - резюмировал Фунтусов.
Люди на одной из улиц города Аматриче
30 августа 2016, 22:51РИА Новости
Итальянские пожарные спасли кошку, которая провела пять дней под заваламиС просьбами извлечь кошку по имени Джиджа к спасателям обратилась ее хозяйка Даниэла, которой в ночь на 24 августа удалось спастись из дома, а ее любимица, испугавшись происходящего, куда-то забилась и хозяйка не смогла ее забрать с собой.
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ГаражБиробиджанПроисшествия
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