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РИА Новости

На Ставрополье нашли женщину, "выцарапавшую" глаза ветеранам на портретах

13:02 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 17 окт - РИА Новости. Полицейские нашли женщину, которая испортила портреты ветеранов в селе Красногвардейском Ставропольского края, сообщает ГУ МВД по региону.
По информации местных СМИ, в Красногвардейском девушка "выцарапала" глаза на изображениях ветеранов на "Аллее героев". Произошедшее попало на видео. Сообщалось, что полиция начала проверку и поиск злоумышленницы.
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"Полицейские установили личность и местонахождение женщины, причастной к совершению противоправного деяния. Ее доставили в отдел внутренних дел, где она призналась в содеянном", - говорится в сообщении.
Как отмечается, отделом дознания по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Вандализм".
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СтавропольеРоссияПроисшествия
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