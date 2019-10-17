На Ямале пожарные спасли 15 коз из горящего ангара

"Понадобилось чуть более 10 минут для того, чтобы полностью ликвидировать пожар. В результате произошедшего одно животное погибло... Благодаря грамотным и своевременным действиям спасателей было спасено 15 голов мелкого рогатого скота", - говорится в сообщении.