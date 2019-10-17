Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T12:56Z
https://ria.ru/20191017/1559890634.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155063/49/1550634992_0:262:3176:2048_1036x0_80_0_0_e75e9aeced7fd4dece33f77ed9b25f06.jpg
РИА Новости

На Ямале пожарные спасли 15 коз из горящего ангара

12:56 17.10.2019
83
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКозы
Козы
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Козы. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 окт - РИА Новости. Пожарные в Ямало-Ненецком автономном округе спасли из горящего ангара 15 коз, еще одно животное погибло, сообщает региональное управление МЧС.
Утром в четверг в Новом Уренгое загорелся деревянный ангар, в котором был скот. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что здание горит по всей площади.
Пожар
19 сентября, 23:54РИА Новости
Пожарные спасли животных из контактного зоопарка в горящем ТЦ в Грозном
"Понадобилось чуть более 10 минут для того, чтобы полностью ликвидировать пожар. В результате произошедшего одно животное погибло... Благодаря грамотным и своевременным действиям спасателей было спасено 15 голов мелкого рогатого скота", - говорится в сообщении.
Представитель ведомства уточнил РИА Новости, что в ангаре содержались козы.
По данным МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Специалисты выясняют причины случившегося, устанавливают виновных и подсчитывают материальный ущерб.
710000
Обсудить 1
ЯмалНовый УренгойПроисшествия
Рекомендуем
Пожарные
В Новой Зеландии вспыхнул пожар на заводе Fonterra
РИА
Новости
Сейсмограф. Архивное фото
Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
В Москве задержан лжеврач, который продавал пенсионерам гречневую крупу вместо медикаментов
В Москве арестовали лжеврача, "лечившего" пенсионеров гречкой
Вид на город Южно-Сахалинск
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись два жилых дома
Лента
новостей
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии не менее 35 человек погибли в ДТП с автобусом
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Венесуэла рассчитывает на присутствие российских наблюдателей на выборах
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Москалькова занялась делом журналистки, обвиняемой в оправдании терроризма
Президент РФ Владимир Путин
Путин посетит Национальный центр управления обороной
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
Немецкий политик раскритиковал привычку оглядываться на решения США и НАТО
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
В Венесуэле потерпел крушение истребитель Су-30
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эксперт оценил письмо Трампа Эрдогану
Скелет морской губки до термической обработки
Ученые превратили морскую губку в графит
Города мира. Сухум
В Абхазии обнаружили тело российского туриста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП наедятся, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
17:32Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов
Лента новостейМолния