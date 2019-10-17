На Ямале пожарные спасли 15 коз из горящего ангара

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 окт - РИА Новости. Пожарные в Ямало-Ненецком автономном округе спасли из горящего ангара 15 коз, еще одно животное погибло, сообщает региональное управление МЧС.
Утром в четверг в Новом Уренгое загорелся деревянный ангар, в котором был скот. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что здание горит по всей площади.
"Понадобилось чуть более 10 минут для того, чтобы полностью ликвидировать пожар. В результате произошедшего одно животное погибло... Благодаря грамотным и своевременным действиям спасателей было спасено 15 голов мелкого рогатого скота", - говорится в сообщении.
Представитель ведомства уточнил РИА Новости, что в ангаре содержались козы.
По данным МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Специалисты выясняют причины случившегося, устанавливают виновных и подсчитывают материальный ущерб.