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РИА Новости

В Нижегородской области грузовой вагон сошел с рельсов

11:43 17.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт – РИА Новости. Грузовой вагон поезда сошел с рельсов в Нижегородской области, пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.
По предварительным данным, сход одного грузового вагона поезда №8351 произошел в четверг около 7:10 на станции Мухтолово Горьковской железной дороги.
"Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается. На месте работает восстановительный поезд", - говорится в сообщении.
Приволжским следственным управлением на транспорте СК РФ проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также внесено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий", - подчеркивается в сообщении.
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Следственный комитет РФНижний НовгородРоссияПроисшествия
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