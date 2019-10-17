В Нижегородской области грузовой вагон сошел с рельсов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт – РИА Новости. Грузовой вагон поезда сошел с рельсов в Нижегородской области, пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, сход одного грузового вагона поезда №8351 произошел в четверг около 7:10 на станции Мухтолово Горьковской железной дороги.

"Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается. На месте работает восстановительный поезд", - говорится в сообщении.

Приволжским следственным управлением на транспорте СК РФ проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.