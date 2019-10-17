Силовики за сутки 24 раза нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 40 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 24 раза", - сказал представитель ведомства.