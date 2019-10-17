Конференция "Конкуренция. Рынки. Цифры. Люди"

Участники стартовой конференции Дней московской конкуренции обсудят состояние рынков и факторы, влияющие на их развитие. В рамках мероприятия пройдет пленарное заседание и 12 дискуссионных площадок, где выступят эксперты сферы недвижимости, IT-отрасли, контрактной системы, рынков фитнес-услуг, дополнительного образования и многих других.
Участники:
- статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергей ПУЗЫРЕВСКИЙ;
- заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир ЕФИМОВ;
- директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов РФ Татьяна ДЕМИДОВА;
- заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ Кирилл ЕМЕЛЬЯНОВ;
- вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена ДЫБОВА;
- президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр КАЛИНИН;
- заместитель генерального директора корпорации МСП Наталья КОРОТЧЕНКОВА;
- начальник Управления по конкурентной политике Аналитического центра при Правительстве РФ Елена КОВАЛЕВА;
- начальник Правового управления ФАС России Артем МОЛЧАНОВ;
- начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений ДАНЧИКОВ;
- руководитель Московского УФАС России Армен ХАНЯН;
- представители Правительства Москвы.
По окончании деловой части конференции состоится интерактивное стендап-шоу про конкуренцию в дореволюционной Москве в формате пяти театрализованных авторских монологов от лица предпринимателей, продукция которых была отмечена специальным отличительным знаком Императорского двора. Специальным гостем сцены станет потомок знаменитой кондитерской династии Дмитрий Абрикосов.
Организатор конференции – Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Аккредитация по ссылке
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Участники:
- статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергей ПУЗЫРЕВСКИЙ;
- заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир ЕФИМОВ;
- директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов РФ Татьяна ДЕМИДОВА;
- заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ Кирилл ЕМЕЛЬЯНОВ;
- вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена ДЫБОВА;
- президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр КАЛИНИН;
- заместитель генерального директора корпорации МСП Наталья КОРОТЧЕНКОВА;
- начальник Управления по конкурентной политике Аналитического центра при Правительстве РФ Елена КОВАЛЕВА;
- начальник Правового управления ФАС России Артем МОЛЧАНОВ;
- начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений ДАНЧИКОВ;
- руководитель Московского УФАС России Армен ХАНЯН;
- представители Правительства Москвы.
По окончании деловой части конференции состоится интерактивное стендап-шоу про конкуренцию в дореволюционной Москве в формате пяти театрализованных авторских монологов от лица предпринимателей, продукция которых была отмечена специальным отличительным знаком Императорского двора. Специальным гостем сцены станет потомок знаменитой кондитерской династии Дмитрий Абрикосов.
Организатор конференции – Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Аккредитация по ссылке
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/