Пресс-конференция о фестивале семейных театров "Сказка приходит в твой дом"

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21 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная V Всероссийскому фестивалю семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом".