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РИА Новости

Пресс-конференция о фестивале семейных театров "Сказка приходит в твой дом"

10:58 17.10.2019 (обновлено: 11:00 17.10.2019)
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21 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная V Всероссийскому фестивалю семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом".
Участники:
- председатель жюри V Всероссийского фестиваля семейных любительских театров, актер Константин СОЛОВЬЕВ;
- академик Национальной академии кинематографических наук и искусств, президент фестиваля, актриса Ольга БУДИНА;
- художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и генеральный директор фестиваля Вячеслав НАУМЕНКО;
- действительный член Российской академии художеств, народный художник России Сергей АНДРИЯКА;
- исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Национальная родительская организация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", соучредитель фестиваля Лариса САНАТОВСКАЯ.

Фестиваль состоится 26–28 октября в Москве. В нем примут участие театральные семейные любительские коллективы из 15-ти регионов Российской Федерации. Движение показывает богатое географическое и национальное многообразие нашей страны, раскрывает глубокий потенциал и возможности семейного творчества. В фестивале могут принимать участие все желающие.

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