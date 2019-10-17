Пресс-конференция о фестивале семейных театров "Сказка приходит в твой дом"

Участники:
- председатель жюри V Всероссийского фестиваля семейных любительских театров, актер Константин СОЛОВЬЕВ;
- академик Национальной академии кинематографических наук и искусств, президент фестиваля, актриса Ольга БУДИНА;
- художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и генеральный директор фестиваля Вячеслав НАУМЕНКО;
- действительный член Российской академии художеств, народный художник России Сергей АНДРИЯКА;
- исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Национальная родительская организация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", соучредитель фестиваля Лариса САНАТОВСКАЯ.
Фестиваль состоится 26–28 октября в Москве. В нем примут участие театральные семейные любительские коллективы из 15-ти регионов Российской Федерации. Движение показывает богатое географическое и национальное многообразие нашей страны, раскрывает глубокий потенциал и возможности семейного творчества. В фестивале могут принимать участие все желающие.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель жюри V Всероссийского фестиваля семейных любительских театров, актер Константин СОЛОВЬЕВ;
- академик Национальной академии кинематографических наук и искусств, президент фестиваля, актриса Ольга БУДИНА;
- художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и генеральный директор фестиваля Вячеслав НАУМЕНКО;
- действительный член Российской академии художеств, народный художник России Сергей АНДРИЯКА;
- исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Национальная родительская организация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", соучредитель фестиваля Лариса САНАТОВСКАЯ.
Фестиваль состоится 26–28 октября в Москве. В нем примут участие театральные семейные любительские коллективы из 15-ти регионов Российской Федерации. Движение показывает богатое географическое и национальное многообразие нашей страны, раскрывает глубокий потенциал и возможности семейного творчества. В фестивале могут принимать участие все желающие.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/