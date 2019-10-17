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РИА Новости

В Бельгии откроют представительский центр ДНР

10:58 17.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители ДНР
Представители ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Представители ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Представительский центр самопровозглашенной Донецкой народной республики откроется в пятницу в бельгийском городе Дендермонде, сообщили в четверг в пресс-службе МИД ДНР.
"В пятницу, 18 октября 2019 года, в городе Дендермонде (Бельгия) состоится торжественное открытие представительского центра ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
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В ведомстве отметили, что это будет уже седьмой по счету представительский центр ДНР в странах Европы. До этого подобные центры были открыты в Чехии, Финляндии, Греции, Франции и два – в Италии.
"Открытие представительского центра ДНР в Дендермонде поспособствует укреплению информационных, культурных и экономических связей в рамках публичной дипломатии, а также послужит связующим звеном между народами Донбасса и Бельгии", - добавили в ведомстве.
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