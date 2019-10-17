В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более тысячи сирийских беженцев вернулись в САР из Иордании и Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на Более тысячи сирийских беженцев вернулись в САР из Иордании и Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 100 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 453 человека (женщин – 136, детей – 231), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 647 человек (женщин – 194, детей – 330)", - говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись свыше 439 тысяч беженцев: более 139,5 тысячи из Ливана и почти 300 тысяч из Иордании.