Россия за сутки зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 случаев нарушения перемирия, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – пять, Идлиб – четыре, Латакия – пять, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Хама – три, Идлиб – девять, Алеппо – два, Латакия – два", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Сенджар провинции Идлиб. Было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны.