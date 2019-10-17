Россия за сутки зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – пять, Идлиб – четыре, Латакия – пять, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Хама – три, Идлиб – девять, Алеппо – два, Латакия – два", - говорится в сообщении.