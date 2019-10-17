Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T10:20Z
https://ria.ru/20191017/1559879301.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155793/49/1557934959_0:0:2730:1536_1036x0_80_0_0_c468e4555026953a408ba4d2d6404137.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии

10:20 17.10.2019
112
© РИА Новости / Алексей ГаврилкоВ сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
© РИА Новости / Алексей Гаврилко
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 случаев нарушения перемирия, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – пять, Идлиб – четыре, Латакия – пять, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Хама – три, Идлиб – девять, Алеппо – два, Латакия – два", - говорится в сообщении.
Переговоры в астанинском формате по Сирии. 25 апреля 2019
Вчера, 19:05Война в Сирии
Россия лидирует в содействии мирному урегулированию в Сирии, заявил сенатор
В течение суток Центром по примирению проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Сенджар провинции Идлиб. Было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны.
000000
Обсудить 0
Война в СирииМинистерство обороны РоссииВойна в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана
РИА
Новости
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Российская делегация обсудила с МИД Ирана развитие ситуации в Сирии
Граница Акчакале – Тель Абьяд
Россия зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии за сутки
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел двух стран - России и Белоруссии в Минске. 21 ноября 2018
В Белоруссии рассказали о работе над соглашением с Россией о признании виз
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин внес на ратификацию в ГД соглашение ЕАЭС о прослеживаемости товаров
Участник протестов в Гонконге
Глава администрации Гонконга прокомментировала требования протестующих
Последствия обстрела в поселке Ясное Донецкой области
Силовики за сутки 24 раза нарушили перемирие, заявили в ДНР
Жизнь курдских беженцев в Африне, Сирия
В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев
ТЕСТ Сирия, Турция
Турецкая военная операция "Источник мира"
Строительство газопровода Турецкий поток
Посол Сербии рассказал, зачем стране нужен газ "Турецкого потока"
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Володин осудил санкции в отношении Венесуэлы
Посол Республики Сербия в Российской Федерации Мирослав Лазански во время интервью в Москве
Посол Сербии рассказал о строительстве ветки для газа "Турецкого потока"
Ситуация в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
В Латакии активизировались террористы из "Хайат Тахрир Аш-Шам"*
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП наедятся, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
Лента новостейМолния