Глава администрации Гонконга прокомментировала требования протестующих

ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Некоторые из пяти требований протестующих в Гонконге идут вразрез с законом и основными нормами, предусмотренными принципом "Одна страна, две системы" и Основным законом специального административного района, поэтому их выполнение невозможно, заявила журналистам в четверг глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

В четверг Лэм встретилась с журналистами, чтобы ответить на вопросы касательно ежегодного политического обращения, которое она сделала накануне. Основная тема, интересовавшая журналистов - почему в своем обращении глава администрации не озвучила никаких планов по урегулированию социального конфликта в обществе, который продолжается уже более четырех месяцев.

Отвечая на вопрос о том, как власти собираются прекратить протесты, если не хотят принять требования демонстрантов, она отметила, что администрация может выполнить только те условия, которые не противоречат верховенству закона.

Антиправительственные протестующие в Гонконге требуют от властей выполнить пять требований, которые включают отмену использования термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освобождение всех арестованных ранее демонстрантов, проведение независимого расследования действий полиции во время протестов 12 июня, введение прямых всеобщих выборов главы администрации района и в законодательное собрание. Протестующие заявляют, что не уйдут с улиц, пока все пять требований не будут выполнены.

"Прежде всего, это всеобщее желание, чтобы Гонконг выбрался из кризиса и как можно скорее вернулся к нормальной жизни, городу и так уже нанесен серьезный ущерб, и никто не хочет видеть продолжения нынешней ситуации. Но для достижения этого мы не должны отказываться или отступать от фундаментальных принципов, на которых строится Гонконг, и я потратила несколько минут своей речи, чтобы изложить эти важные принципы", - сказала она.

По ее словам, важнейшим пунктом остается "поддержка принципа "Одна страна, две системы", во-вторых, необходимо поддерживать верховенство права и, в-третьих, поддерживать институциональные преимущества Гонконга".

"Требование об амнистии полностью противоречит верховенству закона в Гонконге и фактически является незаконным в отношении главы исполнительной власти, поскольку у меня нет полномочий вмешиваться в судебное преследование или же в судебное разбирательство. Я боюсь, что я не могу уступить в случае, когда от главы администрации требуют сделать что-то незаконное, что является отступлением от важного принципа верховенства права", - заявила Кэрри Лэм.