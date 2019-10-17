Кадыров назвал сообщения о незаконных задержаниях чиновников в Чечне ложью

ГРОЗНЫЙ, 17 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью и выдумками сообщения о незаконных увольнениях и задержаниях чиновников из его близкого окружения.

Ранее "Новая газета" написала, что в республике проводятся задержания и увольнения чиновников из близкого окружения главы Чечни, якобы их держат в "секретных тюрьмах".

"Это выдумки и тысячепроцентная ложь, и их авторы это знают. Но все равно продолжают писать", - заявил Кадыров на совещании в правительстве.

Он подчеркнул, что стабильность и мир в городах и селах Чечни стали "костью в горле" для врагов.