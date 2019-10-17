Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T10:13Z
https://ria.ru/20191017/1559878910.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155977/97/1559779763_0:0:2646:1488_1036x0_80_0_0_59fe59400708b7a4d931cb99930fe906.jpg
РИА Новости

Кадыров назвал сообщения о незаконных задержаниях чиновников в Чечне ложью

10:13 17.10.2019
259
© РИА Новости / Алексей Никольский Глава Чечни Рамзан Кадыров
 Глава Чечни Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 17 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью и выдумками сообщения о незаконных увольнениях и задержаниях чиновников из его близкого окружения.
Ранее "Новая газета" написала, что в республике проводятся задержания и увольнения чиновников из близкого окружения главы Чечни, якобы их держат в "секретных тюрьмах".
"Это выдумки и тысячепроцентная ложь, и их авторы это знают. Но все равно продолжают писать", - заявил Кадыров на совещании в правительстве.
Он подчеркнул, что стабильность и мир в городах и селах Чечни стали "костью в горле" для врагов.
По его словам, определенные силы ведут целенаправленную кампанию с целью создания отрицательного имиджа республики и ее руководства.
Республики Рамзан Кадыров
9 октября, 23:43РИА Новости
В Чечне пригрозили судом авторам сообщений о заговоре против Кадырова
520100
Обсудить 2
Рамзан КадыровГрозныйЧечняПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль полиции
Ударивший ножом пассажира в Москве водитель украл у него две тысячи евро
РИА
Новости
Посол Республики Сербия в Российской Федерации Мирослав Лазански во время интервью в Москве
Посол Сербии рассказал о строительстве ветки для газа "Турецкого потока"
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел двух стран - России и Белоруссии в Минске. 21 ноября 2018
В Белоруссии рассказали о работе над соглашением с Россией о признании виз
Строительство газопровода Турецкий поток
Посол Сербии рассказал, зачем стране нужен газ "Турецкого потока"
Лента
новостей
Полиция Израиля
В Израиле обнаружили взрывчатку на пути следования колонны паломников
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин внес на ратификацию в ГД соглашение ЕАЭС о прослеживаемости товаров
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Володин осудил санкции в отношении Венесуэлы
Участник протестов в Гонконге
Глава администрации Гонконга прокомментировала требования протестующих
Сотрудник ГИБДД регулирует движение на Ленинградской площади в Омске
СМИ: в Хакасии женщина сбила девочку, спросила у нее дорогу и уехала
Здание Государственной Думы в Москве
Путин предложил отозвать заявления о комиссии в рамках Женевских конвенций
Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин
ЕСПЧ обратился к Киеву из-за попадания Гальперина в базу "Миротворца"
Полицейская машина в США
В США жилой дом затопило кровью
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Роли России и Ирана в Сирии усилились после ухода США, заявила Меркель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП наедятся, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
Лента новостейМолния