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РИА Новости

В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью

10:11 17.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАвтомобили гуманитарного конвоя МЧС РФ
Автомобили гуманитарного конвоя МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Автомобили гуманитарного конвоя МЧС РФ . Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики въехала в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Автомобили 87-го гуманитарного конвоя МЧС РФ въехали в Луганск", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, автомобили гуманитарного конвоя доставили в Луганск около 155 тонн наборов детского питания. По данным МЧС, колонна отправилась на разгрузку.
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Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 80 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаМЧС РФЛуганскОбщество
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