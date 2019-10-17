В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью

ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики въехала в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.

"Автомобили 87-го гуманитарного конвоя МЧС РФ въехали в Луганск", - заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, автомобили гуманитарного конвоя доставили в Луганск около 155 тонн наборов детского питания. По данным МЧС, колонна отправилась на разгрузку.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 80 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.