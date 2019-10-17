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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Володин осудил санкции в отношении Венесуэлы

10:02 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин осудил санкции в отношении Венесуэлы, вмешательство во внутренние дела этой страны и заявил о готовности "подставить плечо" в вопросах защиты суверенитета Венесуэлы.
"Мы со своей стороны осуждаем односторонние санкции в отношении Венесуэлы, считаем, что это неприемлемо. Осуждаем вмешательство в суверенные дела Венесуэлы, а наша позиция в этом вопросе, надеюсь, будет получать все большую поддержку, потому что, как вы видите, санкции, вмешательство во внутренние дела привносят кризисы", - сказал Володин на встрече с председателем Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондоном.
По словам спикера Госдумы, сегодня санкции и вмешательство во внутренние дела используются не только против Венесуэлы и Кубы, но и против многих других стран. "Мы считаем, что это недопустимо", - сказал он.
Володин также заявил о недопустимости развязывания торговых войн в отношении России, Китая, Турции и Ирана. От таких войн, по словам спикера, страдают и другие страны. В этой связи Володин заявил о необходимости признания и поддержки верховенствующей роли Организации Объединенных Наций, а также норм международных соглашений.
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"Хочется высказать слова поддержки Венесуэле и нашим коллегам из парламента, потому что ваши действия по защите национального суверенитета абсолютно правильные. Мы считаем, необходимо делать все, чтобы каждая страна развивалась, более того, только страна с сильным суверенитетом может противостоять вызовам и угрозам", - сказал Володин.
Политик также назвал недопустимым вмешательство США в дела Венесуэлы, которые хотят "привести к власти марионеток". "В этой связи хочется еще раз выразить слова поддержки и готовности подставить плечо в вопросах защиты суверенитета Венесуэлы", - подчеркнул Володин.
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В Венесуэле в январе начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
ЕС ввел санкции в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут использоваться для репрессий, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении 18 лиц, занимающих официальные должности и ответственных, по мнению ЕС, за нарушения прав человека, а также за подрыв демократии и верховенства права в Венесуэле.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеГосдума РФВячеслав ВолодинВенесуэлаВ мире
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