Путин на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа. Прямая трансляция

Первый в мире Государственный техникум кинематографии (ныне ВГИК) был создан в Москве 1 сентября 1919 года. Он размещался в двух комнатах бывшей частной квартиры на углу Советской площади и Тверской улицы. В единственной мастерской кинонатурщиков (так называли актеров) обучали танцам, фехтованию, акробатике, эмоциональной пластике и гимнастике чувств. Пятого августа 1930 года Государственный техникум кинематографии был преобразован в Государственный институт кинематографии.