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РИА Новости
Культура

Путин на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа. Прямая трансляция

16:00 17.10.2019 (обновлено: 16:05 17.10.2019)
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с выдающимися выпускниками ВГИКа в стенах вуза.
Первый в мире Государственный техникум кинематографии (ныне ВГИК) был создан в Москве 1 сентября 1919 года. Он размещался в двух комнатах бывшей частной квартиры на углу Советской площади и Тверской улицы. В единственной мастерской кинонатурщиков (так называли актеров) обучали танцам, фехтованию, акробатике, эмоциональной пластике и гимнастике чувств. Пятого августа 1930 года Государственный техникум кинематографии был преобразован в Государственный институт кинематографии.
Сегодня выпускники ВГИКа работают более чем в 90 странах мира. Среди них — обладатели "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, "Оскара" Американской киноакадемии, "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, наград Московского международного кинофестиваля и других международных и национальных премий.
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КультураВГИКВладимир ПутинРоссия
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