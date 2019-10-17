Путин на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит встречу с выдающимися выпускниками ВГИКа в стенах вуза.
Первый в мире Государственный техникум кинематографии (ныне ВГИК) был создан в Москве 1 сентября 1919 года. Он размещался в двух комнатах бывшей частной квартиры на углу Советской площади и Тверской улицы. В единственной мастерской кинонатурщиков (так называли актеров) обучали танцам, фехтованию, акробатике, эмоциональной пластике и гимнастике чувств. Пятого августа 1930 года Государственный техникум кинематографии был преобразован в Государственный институт кинематографии.
Сегодня выпускники ВГИКа работают более чем в 90 странах мира. Среди них — обладатели "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, "Оскара" Американской киноакадемии, "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, наград Московского международного кинофестиваля и других международных и национальных премий.