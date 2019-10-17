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РИА Новости

В Краснодаре легковой автомобиль наехал на трех пешеходов на тротуаре

09:39 17.10.2019 (обновлено: 10:37 17.10.2019)
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© Фото : Типичный Краснодар ДТП с наездом на пешеходов на улице Красная в Краснодаре
ДТП с наездом на пешеходов на улице Красная в Краснодаре
© Фото : Типичный Краснодар
ДТП с наездом на пешеходов на улице Красная в Краснодаре
КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Водителя "Приоры" занесло на центральной улице Краснодара, он вылетел на тротуар и задел троих пешеходов, повреждены также торговые павильоны, сообщили РИА Новости УГИБДД по Краснодарскому краю.
"В среду в 22.20 на улице Красной было ДТП. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", допустил занос автомобиля, наезд на бордюрный камень и наезд на пешеходов, находившихся на тротуаре. После этого он допустил наезд на торговые павильоны и рекламную конструкцию", - сказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По данным ведомства, водителем оказался 22-летний молодой человек, в результате аварии он не пострадал.
"Трое человек пострадало, всем им назначено амбулаторное лечение. Назначено административное расследование", - уточнили в пресс-службе.
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