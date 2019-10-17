В Краснодаре легковой автомобиль наехал на трех пешеходов на тротуаре

КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Водителя "Приоры" занесло на центральной улице Краснодара, он вылетел на тротуар и задел троих пешеходов, повреждены также торговые павильоны, сообщили РИА Новости УГИБДД по Краснодарскому краю.
"В среду в 22.20 на улице Красной было ДТП. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", допустил занос автомобиля, наезд на бордюрный камень и наезд на пешеходов, находившихся на тротуаре. После этого он допустил наезд на торговые павильоны и рекламную конструкцию", - сказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По данным ведомства, водителем оказался 22-летний молодой человек, в результате аварии он не пострадал.
"Трое человек пострадало, всем им назначено амбулаторное лечение. Назначено административное расследование", - уточнили в пресс-службе.