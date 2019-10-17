Минтранс поддержал возвращение таможенного контроля в VIP-залы аэропортов

Осмотр багажа с помощью монитора багажного сканера в аэропорту. Архивное фото

Осмотр багажа с помощью монитора багажного сканера в аэропорту

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минтранс РФ поддерживает предложение вернуть таможенный и пограничный контроль в VIP-залы аэропортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Газета " Известия " в четверг написала, что в VIP-залы российских аэропортов могут вернуть прохождение пограничного и таможенного контроля. С таким предложением в Минтранс обратилась Международная ассоциация аэропортов (МАА).

"Обращение Международной ассоциации аэропортов поступило в Минтранс. Ведомство поддерживает предложения МАА", - сказали в пресс-службе министерства.

"Их реализация позволит создать дополнительные рабочие места, а также обеспечит значительные налоговые поступления в бюджеты субъектов РФ", - добавили в пресс-службе.

По данным газеты, до июля 2015 года, когда такие услуги оказывались в залах повышенной комфортности, только в крупнейших авиаузлах страны (включая аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга) ими ежегодно пользовались более 80 тысяч человек.