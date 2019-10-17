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РИА Новости

Минтранс поддержал возвращение таможенного контроля в VIP-залы аэропортов

08:47 17.10.2019 (обновлено: 10:17 17.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкОсмотр багажа с помощью монитора багажного сканера в аэропорту
Осмотр багажа с помощью монитора багажного сканера в аэропорту
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Осмотр багажа с помощью монитора багажного сканера в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минтранс РФ поддерживает предложение вернуть таможенный и пограничный контроль в VIP-залы аэропортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Газета "Известия" в четверг написала, что в VIP-залы российских аэропортов могут вернуть прохождение пограничного и таможенного контроля. С таким предложением в Минтранс обратилась Международная ассоциация аэропортов (МАА).
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"Обращение Международной ассоциации аэропортов поступило в Минтранс. Ведомство поддерживает предложения МАА", - сказали в пресс-службе министерства.
"Их реализация позволит создать дополнительные рабочие места, а также обеспечит значительные налоговые поступления в бюджеты субъектов РФ", - добавили в пресс-службе.
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По данным газеты, до июля 2015 года, когда такие услуги оказывались в залах повышенной комфортности, только в крупнейших авиаузлах страны (включая аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга) ими ежегодно пользовались более 80 тысяч человек.
Повышение качества обслуживания пассажиров при оказании дополнительных услуг повышенной комфортности в терминалах аэропортов предоставляет существенные неавиационные доходы, необходимые для сдерживания роста тарифов за аэропортовое обслуживание авиакомпаний, а значит, и роста цен на билеты.
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