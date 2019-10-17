В Приморье спасатели освободили ребенка, застрявшего в ливневой решетке

Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Помощь спасателей понадобилась, чтобы освободить девочку, чья нога застряла в ливневке в приморском городе Находка в среду, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Днем в среду в Находкинский поисково-спасательный отряд МЧС России поступило сообщение, что в районе улицы Фрунзе ребенок не может вытащить ногу из ливневки.

"Стопа девочки застряла в решетке, и взрослые, как ни пытались, помочь не смогли. Спасателям пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмента (ГАСИ), чтобы раздвинуть прутья решетки", - сообщил представитель ведомства.