В Приморье спасатели освободили ребенка, застрявшего в ливневой решетке

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Помощь спасателей понадобилась, чтобы освободить девочку, чья нога застряла в ливневке в приморском городе Находка в среду, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Днем в среду в Находкинский поисково-спасательный отряд МЧС России поступило сообщение, что в районе улицы Фрунзе ребенок не может вытащить ногу из ливневки.
"Стопа девочки застряла в решетке, и взрослые, как ни пытались, помочь не смогли. Спасателям пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмента (ГАСИ), чтобы раздвинуть прутья решетки", - сообщил представитель ведомства.
Он добавил, что на "операцию" потребовалась 12 минут. Спасатели осмотрели ногу ребенка – медицинская помощь не понадобилась.