Около 20 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией

ГАЗА, 17 окт - РИА Новости. По меньшей мере 18 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской армией в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщила РИА Новости представитель палестинского Красного полумесяца Эраб аль-Вукаха.

"Восемнадцать палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в городе Наблус", - сообщила эль-Вукаха. Она уточнила, что в двоих пострадавших выстрелили боевыми патронами.