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РИА Новости

Около 20 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией

01:40 17.10.2019
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© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные
Израильские военные
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военные. Архивное фото
ГАЗА, 17 окт - РИА Новости. По меньшей мере 18 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской армией в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщила РИА Новости представитель палестинского Красного полумесяца Эраб аль-Вукаха.
"Восемнадцать палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в городе Наблус", - сообщила эль-Вукаха. Она уточнила, что в двоих пострадавших выстрелили боевыми патронами.
По ее словам, израильские поселенцы в сопровождении военнослужащих прибыли в Наблус, чтобы посетить место, в котором, как они считают, находится могила пророка Юсуфа.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10РИА Новости
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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