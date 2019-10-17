Бритни Спирс показала в Сети, что снова стала блондинкой

Бритни Спирс на церемонии награждения на Teen Choice Awards в Лос-Анджелесе, США

© AP Photo / Invision/Matt Sayles Бритни Спирс на церемонии награждения на Teen Choice Awards в Лос-Анджелесе, США

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс снова стала блондинкой, о чем рассказала на видео, которое опубликовала в инстаграме.

"Все-таки быть блондинкой веселее. Это не профессиональные голливудские прическа и макияж, зато натурально, плюс, я в отпуске. Только что вышла из бассейна, поэтому волосы мокрые, простите", — написала поп-исполнительница.

В начале сентября Бритни Спирс рассказала о том, что перекрасилась в темный цвет. По ее словам, на этот шаг ее вдохновила сестра Джейми Линн.

Большинство поклонников певицы обрадовались тому, что она снова вернулась к блонду.