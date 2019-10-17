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РИА Новости
Культура

Бритни Спирс показала в Сети, что снова стала блондинкой

01:44 17.10.2019 (обновлено: 10:47 17.10.2019)
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© AP Photo / Invision/Matt SaylesБритни Спирс на церемонии награждения на Teen Choice Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс на церемонии награждения на Teen Choice Awards в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс снова стала блондинкой, о чем рассказала на видео, которое опубликовала в инстаграме.

"Все-таки быть блондинкой веселее. Это не профессиональные голливудские прическа и макияж, зато натурально, плюс, я в отпуске. Только что вышла из бассейна, поэтому волосы мокрые, простите", — написала поп-исполнительница.

В начале сентября Бритни Спирс рассказала о том, что перекрасилась в темный цвет. По ее словам, на этот шаг ее вдохновила сестра Джейми Линн.
Большинство поклонников певицы обрадовались тому, что она снова вернулась к блонду.
"Бритни не выдержала темный цвет", "Блондинкой больше идет", — прокомментировали подписчики.
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