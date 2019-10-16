Кузнецова поможет россиянке с больным ребенком вернуться из Пекина в Россию

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Представитель аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой связался с россиянкой Ириной Казаковой, которая не может вернуться из Китая вместе с больным ребенком, будут выработаны варианты помощи, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция от имени жительницы Пензы Ирины Казаковой. Женщина написала, что застряла с тяжелобольным ребенком в аэропорту Пекина. По ее словам, они опоздали на свой стыковочный рейс, так как задержались с выгрузкой ребенка. Кроме того, выяснилось, что у женщины истекла виза, и сейчас она находится в Китае нелегально. Новые билеты Казакова купила на 17 октября, но она предполагает, что столкнется с проблемами и штрафом при вылете из Китая. На петицию уже обратили внимание более 39 тысяч пользователей.