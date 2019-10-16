Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T22:40Z
https://ria.ru/20191016/1559872372.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155628/71/1556287164_0:89:2760:1642_1036x0_80_0_0_bfdd341b5d9cf55a57a8e3ee48580190.jpg
РИА Новости

Кузнецова поможет россиянке с больным ребенком вернуться из Пекина в Россию

22:40 16.10.2019
209
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Представитель аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой связался с россиянкой Ириной Казаковой, которая не может вернуться из Китая вместе с больным ребенком, будут выработаны варианты помощи, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
Ранее на сайте Change.org появилась петиция от имени жительницы Пензы Ирины Казаковой. Женщина написала, что застряла с тяжелобольным ребенком в аэропорту Пекина. По ее словам, они опоздали на свой стыковочный рейс, так как задержались с выгрузкой ребенка. Кроме того, выяснилось, что у женщины истекла виза, и сейчас она находится в Китае нелегально. Новые билеты Казакова купила на 17 октября, но она предполагает, что столкнется с проблемами и штрафом при вылете из Китая. На петицию уже обратили внимание более 39 тысяч пользователей.
"Представитель аппарата детского омбудсмена связался по телефону с Ириной Казаковой. Обсудили ситуацию, выяснили все необходимые подробности и нюансы с тем, чтобы выработать наиболее оптимальный алгоритм помощи, которая может понадобиться россиянке с ребёнком, (чтобы) вернуться из КНР в Россию", - сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что советник Кузнецовой на связи с генконсульством России в Пекине.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вчера, 17:29РИА Недвижимость
Кузнецова: нужно решать проблему жилья родителей с детьми на лечении
1802001
Обсудить 0
Анна КузнецоваПензаРоссияОбщество
Рекомендуем
Курортный город Ницца
Во Франции британский турист погиб, позируя для селфи
РИА
Новости
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Названы причины увеличения масштабов стихийных бедствий в России
Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии
В Сети высмеяли играющего с молотком Зеленского в латвийском парламенте
В отделении больницы
Профсоюз здравоохранения Башкирии потребовал компенсацию с буйного пациента
Лента
новостей
Вид на Гонконг
США призывают КНР сохранять высокую степень автономии Гонконга
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп заявил о готовности США возобновить переговоры с КНДР
Сотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. 15 октября 2019
В Барселоне около совета внутренних дел Каталонии происходят столкновения
Медсестра в прививочном кабинете
От гриппа привились уже около 23% россиян
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп США: дипломаты КНР теперь обязаны уведомлять об официальных визитах
Оккультный ритуал
В Военно-морской академии США разрешили собираться сатанистам
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
Радикалы строят баррикады и поджигают машины в центре Барселоны
Товары для детей
"Ромир": россияне стали тратить меньше денег на товары для детей
Паспорт гражданина Российской Федерации
Россияне смогут уведомлять власти о прекращении своего второго гражданства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после убийства матери
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
04:46Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
04:43Астронавт НАСА Меир готовится в пятницу выйти в открытый космос с Кук
Лента новостейМолния