Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T22:19Z
https://ria.ru/20191016/1559871630.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154886/12/1548861228_543:683:2016:1512_1036x0_80_0_0_bea492d838d2ad01ca24b4a47d4e3987.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Латакии активизировались террористы из "Хайат Тахрир Аш-Шам"*

22:08 16.10.2019 (обновлено: 22:19 16.10.2019)
440
© РИА Новости / Михаил АлаеддинСитуация в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Ситуация в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Террористы из "Хайат Тахрир Аш-Шам"* активизировали разведывательную и диверсионную деятельность в сирийской Латакии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.
"Отмечается обострение обстановки в районе населенного пункта Кбана провинции Латакия. Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* активизировали разведывательную и диверсионную деятельность. С направления Джиср-Эш-Шугур ими в район населенного пункта Кбана переброшено не менее 5 единиц бронетехники и 2 установки реактивных систем залпового огня", - сказал он.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 20:56Война в Сирии
СБ ООН беспокоит перспектива распространения боевиков из-за операции Турции
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
401158
Обсудить 0
Война в СирииЦентр по примирению в СирииВойна в СирииЛатакия (мухафаза)РоссияВ мире
Рекомендуем
Сирийские военные
Сирийская армия вошла в приграничный город Кобани
РИА
Новости
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Палата представителей США приняла резолюцию против вывода войск из Сирии
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
Коалиция США покинула Ракку и Табку в Сирии, заявил представитель
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Турции "разрушительными" санкциями
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп заявил, что "Рабочая партия Курдистана" может быть опаснее ИГ*
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске
Надпись Hollywood, 2007
СМИ назвали самого влиятельного человека в Голливуде
Военная техника сторонников президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади
Саудовские и суданские военные прибыли на юг Йемена, сообщает источник
Иракско-сирийский пограничный переход
Ирак сообщил о задержании сбежавших из Сирии боевиков ИГ*
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Названы причины увеличения масштабов стихийных бедствий в России
Президент США Дональд Трамп
Трамп сравнил сотрудничество России и Сирии с игрой в песочнице
Президент США Дональд Трамп
Россия сделает "хорошее дело", если защитит курдов от Турции, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп не знает, как сдержать ИГ* в Сирии после вывода войск, заявил сенатор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после убийства матери
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
04:46Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
04:43Астронавт НАСА Меир готовится в пятницу выйти в открытый космос с Кук
Лента новостейМолния