В Латакии активизировались террористы из "Хайат Тахрир Аш-Шам"*

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Террористы из "Хайат Тахрир Аш-Шам"* активизировали разведывательную и диверсионную деятельность в сирийской Латакии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

"Отмечается обострение обстановки в районе населенного пункта Кбана провинции Латакия. Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* активизировали разведывательную и диверсионную деятельность. С направления Джиср-Эш-Шугур ими в район населенного пункта Кбана переброшено не менее 5 единиц бронетехники и 2 установки реактивных систем залпового огня", - сказал он.