Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви

АФИНЫ, 16 окт - РИА Новости. Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.

По его словам, неофициальные переговоры ведутся в связи с предстоящим 17 октября заседанием Синода РПЦ, на котором будут обсуждаться отношения с Греческой церковью.

"Избежать ухудшения ситуации можно, если РПЦ выступит с предложением к архиепископу Афинскому Иерониму взять на себя роль посредника, чтобы усадить за один стол всех предстоятелей православных церквей, вместе с патриархом Константинопольским, и созвать всеправославный собор для решения проблемы, вызванной украинским вопросом. То есть, для прекращения раскола между Константинополем и Москвой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, если будет такое официальное предложение, Иероним должен будет принять его и стать посредником для урегулирования кризиса, это позволит избежать и раскола в греческой церкви.

Сейчас обсуждается такой вариант, сказал собеседник агентства.

"Греческую церковь принимает и Константинопольский патриарх, и Российская Православная Церковь", - добавил он.

"Русская Православная церковь приняла во внимание мнение всех митрополитов, которые были опубликованы после собора", - сказал источник.

Он вновь заявил, что нельзя считать принятым решение архиерейского собора о признании автокефалии Украины, несмотря на очередное заявление Синода Элладской Церкви. "Это неправда. Они не ответили на главный вопрос, что не было голосования", - сказал он.

Элладская церковь в субботу признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию и передала архиепископу Иерониму право принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины. Официальным окончательным признанием "новой церкви" Украины станет молитвенное поминовение Иеронимом "предстоятеля ПЦУ" Епифания Думенко.