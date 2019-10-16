Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви

АФИНЫ, 16 окт - РИА Новости. Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.
По его словам, неофициальные переговоры ведутся в связи с предстоящим 17 октября заседанием Синода РПЦ, на котором будут обсуждаться отношения с Греческой церковью.
"Избежать ухудшения ситуации можно, если РПЦ выступит с предложением к архиепископу Афинскому Иерониму взять на себя роль посредника, чтобы усадить за один стол всех предстоятелей православных церквей, вместе с патриархом Константинопольским, и созвать всеправославный собор для решения проблемы, вызванной украинским вопросом. То есть, для прекращения раскола между Константинополем и Москвой", - сказал собеседник агентства.
По его словам, если будет такое официальное предложение, Иероним должен будет принять его и стать посредником для урегулирования кризиса, это позволит избежать и раскола в греческой церкви.
Сейчас обсуждается такой вариант, сказал собеседник агентства.
"Греческую церковь принимает и Константинопольский патриарх, и Российская Православная Церковь", - добавил он.
"Русская Православная церковь приняла во внимание мнение всех митрополитов, которые были опубликованы после собора", - сказал источник.
Он вновь заявил, что нельзя считать принятым решение архиерейского собора о признании автокефалии Украины, несмотря на очередное заявление Синода Элладской Церкви. "Это неправда. Они не ответили на главный вопрос, что не было голосования", - сказал он.
Элладская церковь в субботу признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию и передала архиепископу Иерониму право принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины. Официальным окончательным признанием "новой церкви" Украины станет молитвенное поминовение Иеронимом "предстоятеля ПЦУ" Епифания Думенко.
Совместное богослужение планировалось провести 19 октября, но в новой ситуации оно может не состояться.