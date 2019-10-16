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РИА Новости

Путин подписал отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год

22:01 16.10.2019 (обновлено: 22:05 16.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год", говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Федеральным законом утверждается отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год, содержащий информацию о его доходах, расходах по ведомственной структуре расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, а также об источниках финансирования дефицита федерального бюджета за указанный период", - указывается в сообщении.
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Согласно документу, утвержден отчет об исполнении бюджета РФ за предыдущий год по доходам в сумме 19 триллионов 454,4 миллиарда рублей, что на 2,7% больше, чем прогнозировалось. При этом расходы бюджета составили 16 триллионов 713 миллиардов рублей, что на 1,8% меньше показателя сводной росписи, а профицит - 2 триллиона 741,4 миллиарда рублей, что на 28,2% больше устанавливавшегося показателя.
Инфляция в 2018 году составила 4,3%, ВВП достиг 103,88 триллиона рублей, что на 2,24 триллиона больше, чем было утверждено законом об бюджете. Ранее Совет Федерации при одобрении этого закона отметил, что главным результатом экономической политики в 2018 году стало исполнение всех принятых государством расходных обязательств и формирование условий для выполнения национальных проектов, направленных на достижение целей, поставленных в указе президента РФ.
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