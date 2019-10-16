Путин подписал отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год", говорится в Президент России Владимир Путин подписал закон "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год", говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Федеральным законом утверждается отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год, содержащий информацию о его доходах, расходах по ведомственной структуре расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, а также об источниках финансирования дефицита федерального бюджета за указанный период", - указывается в сообщении.

Согласно документу, утвержден отчет об исполнении бюджета РФ за предыдущий год по доходам в сумме 19 триллионов 454,4 миллиарда рублей, что на 2,7% больше, чем прогнозировалось. При этом расходы бюджета составили 16 триллионов 713 миллиардов рублей, что на 1,8% меньше показателя сводной росписи, а профицит - 2 триллиона 741,4 миллиарда рублей, что на 28,2% больше устанавливавшегося показателя.